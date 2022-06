Importanti novità per i bisogni di salute dei cittadini del territorio cremonese, e non solo. Il Poliambulatorio Dalla Rosa Prati di Via Mantova 127, a Cremona, da

cinque anni a supporto della sanità pubblica ed appartenente al gruppo Garofalo Health Care, il prossimo martedì 7 giugno inaugura una nuova area di circa 150 mq.

I nuovi spazi saranno destinati ad ospitare una piccola sala chirurgica dedicata ad interventi di chirurgia ambulatoriale in anestesia locale, una parte diagnostica con MOC, un nuovo elettromiografo e un Punto Prelievi, aperto dal lunedì al sabato su prenotazione.

In questo modo l’offerta sanitaria del centro, già ricca di molte attività polispecialistiche, cresce ulteriormente, anche a sostegno dell’attività privata con le Convenzioni con Unisalute e CupSolidale e sempre mantenendo standard qualitativi di eccellenza. “Il Poliambulatorio Dalla Rosa Prati è un punto di riferimento per il territorio – dichiara Guido Dalla Rosa Prati, Presidente del centro- sentiamo quindi come un dovere garantire un livello adeguato di assistenza ed il Gruppo GHC, di cui il centro fa parte, è costantemente impegnato con investimenti in apparecchiature moderne ed interventi strutturali di ammodernamento ”

