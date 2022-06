Ancora un incidente stradale alla rotatoria tra via Castelleone e via Seminario nel tardo pomeriggio di venerdì poco dopo le 18 nei pressi del supermercato Lidl. Lo scontro è avvenuto tra un’autovettura e uno scooter, entrambi diretti verso Crema nell’anello esterno della rotatoria. La peggio è toccata al motociclista che per ferite riportate nella collisione con la macchina, una Renault Clio, è stato trasportato in ospedale da una autoambulanza della Croce Rossa fatta intervenire dalla polizia locale, arrivata sul posto per i rilievi. Il ferito, 58 anni, ha subito traumi di media gravità, ma se la caverà.

