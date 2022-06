Sono 4253 i nuovi casi giornalieri di Coronavirus registrati oggi in Lombardia, a fronte di 23.210 tamponi effettuati. Nelle ultime 24 ore sono stati segnalati altri 4 decessi (ieri ne erano stati segnalati 7) per un totale che da inizio pandemia in Lombardia è arrivato a 40.715 vittime. Calano i casi rispetto a ieri, quando erano stati registrati 5.298 contagi mentre i tamponi erano stati 29.942.

I pazienti ricoverati nei reparti d’area medica degli ospedali sono 556 contro i 550 di ieri (6 in più) mentre nei reparti di terapia intensiva sono ricoverati in totale 16 pazienti (ieri erano 17).

Per quanto riguarda le province, nella provincia di Milano ci sono stati 1.528 casi. Nella provincia di Varese i casi sono stati 325 mentre sono stati 447 in quella di Monza e Brianza. A Bergamo i casi sono stati 269, nel Bresciano invece sono stati 505. Nel Comasco si sono registrati 245 casi, in provincia di Sondrio 81. In provincia di Mantova si sono avuti 176 casi, 150 nella provincia di Lecco e 104 in provincia di Cremona. Nella provincia di Lodi se ne sono registrati invece 79 e infine 205 in provincia di Pavia.

© Riproduzione riservata