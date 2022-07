A fronte di 54.485 tamponi effettuati sono 12.646 i nuovi casi positivi al Covid in Lombardia, per un tasso di positività del 23,21% in calo rispetto a ieri (24,5%). Crescono i ricoverati nei reparti ordinari (che sono 1263, +44) e anche in terapia intensiva, dove si trovano 27 pazienti (+2), per un totale di 1.290 ricoverati. Sono 29 le persone decedute a causa del virus, per un totale di 40.952 morti dall’inizio della pandemia.

Per quanto riguarda le province, Milano ha registrato 4.216 nuovi casi, Brescia 1.599, Monza e Brianza 1.076, Bergamo 1.026, Varese 1020, Pavia 823, Como 640, Mantova 559, Cremona 440, Lecco 337, Lodi 304 e Sondrio 186.

Il via libera alla vaccinazione con la quarta dose per gli over 60 e ai soggetti fragili di ogni età dovrebbe arrivare lunedì 11 luglio, così come suggerito dall’Agenzia europea del farmaco Ema che ha rimesso l’accento su una raccomandazione che aveva lanciato con l’Ecdc (Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie), e cioè che in una situazione di alta circolazione virale, come quella in corso oggi, va considerata, appunto, una quarta dose a tutti gli over 60 e ai fragili di ogni età.

