Sono state ufficializzate dalla Segreteria vescovile le date degli ingressi, nelle rispettive comunità, dei nuovi parroci nominati nelle scorse settimane dal Vescovo.

Le celebrazioni di insediamento saranno precedute, sul sagrato, dal saluto del sindaco. Quindi in chiesa l’inizio della liturgia sarà caratterizzata dalla lettura del decreto di nomina del nuovo parroco che, subito dopo, aspergerà l’assemblea e incenserà la mensa eucaristica. A seguire un rappresentate della parrocchia porgerà al sacerdote il saluto della comunità. Al termine dell’omelia, tenuta dal Vescovo, il nuovo parroco reciterà da solo la professione di fede (il Credo), segno che sarà lui il primo responsabile della diffusione della fede nella comunità. Solo al termine della celebrazione il nuovo parroco prenderà la parola per i saluti e i ringraziamenti.

Domenica 11 settembre, alle 10, presso la chiesa di S. Pietro apostolo, a Vicomoscano, farà il suo ingresso don Anton Jicmon, nuovo parroco dell’unità pastorale formata dalle parrocchie di Vicomoscano, Casalbellotto, Fossacaprara e Quattrocase.

Sarà la prima esperienza da parroco in diocesi di Cremona per il sacerdote, classe 1965, originario di Luizi-Calugara, in Romania, dove è stato ordinato sacerdote il 24 giugno 1991 nella Diocesi di Iasi. Dopo essere stato viceparroco a Vale Mare (1991-1993) e Bacau (1993-1997) e parroco di Vaslui (1997-2002), è giunto in Italia ricoprendo l’incarico di assistente spirituale dei cattolici romeni di Torino. Dal 2005 svolge il proprio ministero a servizio della comunità cattolica romena in Diocesi di Cremona, nella quale nel 2022 è stato incardinato. Dal 2007 era anche cappellano della casa di cura Figlie di San Camillo di Cremona. Dal 2016 al 2017 è stato incaricato diocesano per la Pastorale delle migrazioni.

Domenica 11 settembre, nel pomeriggio, presso la chiesa di San Michele Sette Pozzi, l’ingresso di don Paolo Fusar Imperatore, nominato parroco dell’unità pastorale formate dalle parrocchie di San Michele Sette Pozzi e San Giacomo al Campo, nel comune di Malagnino.

Laureato in Storia della Chiesa e con diploma di Archivistica, don Paolo Fusar Imperatore dal 2011 è bibliotecario della Biblioteca del Seminario e dal 2016 responsabile dell’Archivio storico diocesano. Dal 2013 è inoltre docente all’Istituto superiore di Scienze religiose S. Agostino e degli Studi teologici riuniti dei Seminari di Crema-Cremona-Lodi-Vigevano.

Classe 1981, originario di Romanengo, è stato ordinato sacerdote il 16 giugno 2007. Rientrato in diocesi dopo gli studi, dal 2013 al 2017 ha ricoperto l’incarico di collaboratore parrocchiale nelle parrocchie di Ca’ d’Andrea, Pozzo Baronzio, San Lorenzo de’ Picenardi e Torre de’ Picenardi. Dal 2017 era vicario parrocchiale a Drizzona, Piadena e Vho.

Sabato 17 settembre, alle 17, a Isola Dovarese farà il suo ingresso don Antonio Loda Ghida, nuovo parroco dell’unità pastorale formata dalle parrocchie di Isola Dovarese, Pessina, Stilo de’ Mariani e Villarocca. Classe 1963, originario della parrocchia di S. Sebastiano in Cremona, don Loda Ghida è stato ordinato sacerdote il 17 giugno 2000. È stato vicario a Casirate d’Adda (2000-2002), San Bassano (2002-2006), Soncino, S. Maria Assunta e S. Giacomo apostolo (2006-2008); quindi parroco di Torricella del Pizzo (2008-2011) e Paderno Ponchielli (2011-2014). Dal 2014 era parroco in solido e moderatore delle parrocchie di Malagnino.

Domenica 18 settembre, alle 9.30, a Vescovato farà il suo ingresso don Pierluigi Capelli, nominato nuovo parroco in solido dell’unità pastorale “Cafarnao”, composta dalle parrocchie di Vescovato, Binanuova, Ca’ de’ Stefani, Gabbioneta, Pescarolo e Pieve Terzagni. Classe 1970, originario di Torre de’ Picenardi, è stato ordinato sacerdote il 21 giugno 1997. Dopo essere stato vicario a Piadena (1997-2002), Fontanella (2002-2008) e Viadana S. Pietro (2008-2010), dal 2019 era collaboratore parrocchiale nell’unità pastorale di Bondeno, Palidano, Pegognaga e Polesine in diocesi di Mantova.

Sempre domenica 18 settembre, alle 10.30, a Pumenengo, avrà luogo l’ingresso di don Fabio Santambrogio, già parroco di Calcio che domenica 25 settembre, alle 11, si insedierà ufficialmente anche a Santa Maria in Campagna. Le celebrazioni saranno presiedute rispettivamente dal vicario per la Pastorale e il Clero, don Gianpaolo Maccagni, e dal vicario generale, don Massimo Calvi.

Don Santambrogio, nato a Milano nel 1968, è stato ordinato sacerdote a Verona nella Congregazione dei Poveri Servi della Divina Provvidenza (Opera don Calabria) il 25 maggio 1996. È stato vicario in diocesi di Roma prima nella comunità cittadina di S. Maria Assunta (2004-2007) e poi a San Paolo in Genazzano (2007-2008). Dal 2008 al 2009 è stato collaboratore parrocchiale a Soncino (S. Maria Assunta e S. Pietro) e a Isengo, comunità di cui è quindi stato nominato vicario dopo essere stato incardinato in Diocesi di Cremona nel 2009. Nel 2013 il trasferimento a Martignana di Po come Parroco.

Dal 2015 era Parroco di Calcio e aveva successivamente ricevuto l’incarico di moderatore dell’unità pastorale formata dalle parrocchie di Calcio, Pumenengo e Santa Maria in Campagna nelle quali il percorso di collaborazione già positivamente avviato prosegue ora con una riorganizzazione degli incarichi dei sacerdoti presenti. Don Fabio Santambrogio (in foto) diviene parroco di tutte le parrocchie dell’unità pastorale; don Michele Rocchetti era già nominato vicario parrocchiale di tutte le parrocchie dell’unità pastorale; don Silvio Soldo, don Andrea Oldoni e don Antonio Allevi proseguono il loro ministero quali collaboratori parrocchiali di tutte le parrocchie dell’unità pastorale.

