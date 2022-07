Cremona d’Estate 2.0. Questo il nome del progetto presentato dal Comune di Cremona in qualità di capofila di un ampio partenariato nell’ambito del bando denominato E-STATE E + INSIEME, promosso da Regione Lombardia, e per il quale si è classificato al primo posto a livello regionale ottenendo così un finanziamento di 110.000,00 Euro (il 100% del contributo richiesto).

Organizzano: Servizio Informagiovani, Settore Politiche Educative, Settore Politiche Sociali, Centro Quartieri e Beni Comuni) e molte realtà pubbliche e private.

Un’area web dedicata al progetto, in costante aggiornamento, sarà a breve accessibile dal sito del Comune (www.comune.cremona.it) e da quello dell’Informagiovani

(https://informagiovani.comune.cremona.it/).

L’obiettivo principale del bando è la realizzazione, nel periodo da luglio 2022 a marzo 2023, di attività rivolte all’infanzia e all’adolescenza (0 – 17 anni) finalizzate ad accrescere le opportunità di promozione della socialità e, più in generale, del benessere fisico, psicologico e sociale dei minori, favorendo l’accessibilità e l’inclusività. Principale novità del bando di quest’anno è la possibilità di attivare interventi non limitati al periodo estivo ma che possano proseguire nel corso dell’anno allo scopo di accrescere le opportunità di accesso ai servizi a sostegno del benessere dei minori e di conciliazione famiglia-lavoro.

Numerose le iniziative per i bambini, i ragazzi e le loro famiglie. Gli obiettivi previsti dal bando si concretizzano in cinque tipologie di attività.

Valorizzazione dei beni naturali dell’ambiente e del territorio. Si spazia da laboratori che prevedono la collaborazione con fattorie didattiche per conoscere il territorio e i cambiamenti della natura con il susseguirsi delle stagioni, a laboratori espressivi e di animazione sportiva legati alla cultura street o su tematiche ambientali che si svolgeranno nei parchi cittadini finalizzati alla creazione di eventi aperti alla cittadinanza.

Promozione della conoscenza e della fruizione del territorio e del patrimonio culturale. All’ombra delle tre magnolie del giardino di Palazzo Affaitati (via Ugolani Dati, 4), dove ha sede la Piccola Biblioteca, verranno organizzati momenti di lettura e laboratori per le famiglie, con una particolare attenzione all’inclusione sociale.

Promozione del benessere dei minori. E’ in programma l’organizzazione di attività outdoor e laboratori di arrampicata, attività esperienziali finalizzate alla socializzazione, al tempo libero e allo sviluppo di autonomia per adolescenti con disabilità, laboratori di recupero e rinforzo degli apprendimenti per minori, così da sostenerli soprattutto nei momenti di passaggio tra gli ordini di scuole e ridurre il rischio di abbandono scolastico, laboratori narrativo – musicali per famiglie, “gruppi di parola e di consulenza” rivolti a preadolescenti e adolescenti incentrati sulla condivisione di vissuti ed esperienze e sulle dinamiche di gruppo, attività ludico-ricreative e motorie, campi estivi.

Attività sportive. Sono previste azioni destinate a contrastare gli effetti della pandemia offrendo attività volte

allo sviluppo personale di competenze pratiche e trasversali, riportando i giovani a vivere ed abitare contesti sociali di scambio e confronto. Non mancheranno corsi di avviamento all’attività sportiva con finalità educative e di

socializzazione (canottaggio, bocce, nuoto, tennis, pallavolo, basket e attività multidisciplinari di educazione al movimento).

Altre attività. Saranno attivati percorsi teorico – pratici per aiutare gli studenti ad individuare il proprio stile di apprendimento e migliorare motivazione e metodo di studio, consulenze individuali per supportare le fragilità e le difficoltà incontrate nell’acquisizione di soft skills (problem solving, gestione e organizzazione del tempo), laboratori individuali e di gruppo e incontri dedicati alle life skills con l’obiettivo di aumentare il benessere psicologico, contrastare la dispersione scolastica. I ragazzi sarann direttamente coinvolti nelle fasi di progettazione e realizzazione. In tutte le attività è previsto il coinvolgimento di operatori dedicati e specializzati (tutor,

educatori, istruttori esperti, psicologi)

I partner:

• Comune di Cremona – Capofila

• Cosper Società Cooperativa Sociale Impresa Sociale

• Il Cerchio Società Cooperativa Sociale

• Società Cooperativa Sociale Nazareth Impresa Sociale

• Parrocchia di Beata Vergine di Caravaggio

• Parrocchia di Cristo Re

• Parrocchia di SS. Apollinare e Ilario

• SCS Gruppo Gamma

• Il Cortile soc. coop. sociale onlus

• A.S.D Canottieri Flora

• Il Cerchio Sport ASD

• ARCI CREMONA APS

• Le corde dello Sport SSD a R.L.

© Riproduzione riservata