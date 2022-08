Nell’ambito di servizi di controllo del territorio, dal Cremasco al Casalasco i carabinieri hanno effettuato un servizio straordinario finalizzato al contrasto dei reati in materia di stupefacenti all’esito del quale è stato denunciato un 40enne e segnalati alla prefettura 3 soggetti.

Il 40enne, originario del milanese, fermato a Rivolta d’Adda nel corso di un posto di controllo, a bordo di un’autovettura dai Carabinieri della Compagnia di Crema è stato trovato in possesso di 5 grammi circa di cocaina suddivisa in tre dosi e 2 grammi circa di eroina. La successiva perquisizione presso la sua abitazione ha consentito di rinvenire ulteriori 6 grammi di marijuana. Il 40enne è stato quindi denunciato per detenzione di stupefacente ai fini di spaccio.

Sono invece stati segnalati alla Prefettura quali assuntori tre soggetti di cui due giovani di 21 e 26 anni originari della provincia di Parma, fermati dai Carabinieri della Stazione di Scandolara Ravara poiché trovati in possesso di alcuni grammi di marijuana e hashish con in aggiunta il ritiro della patente per il conducente dell’autovettura a bordo della quale sono stati controllati. Segnalato anche un uomo di 47 anni, originario della provincia di Cremona, fermato dai Carabinieri di Castelverde mentre percorreva via Bergamo a piedi in orario serale e in luogo isolato e trovato in possesso di 2 grammi circa di hashish.

