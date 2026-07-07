Cocaina in casa, scatta la denuncia per un 20enne: si valuta la Sorveglianza Speciale

Nella mattinata di ieri la Polizia di Stato di Cremona ha denunciato un cittadino italiano di origine tunisina di vent’anni per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

Il giovane, già noto alle forze dell’ordine per precedenti contro la persona e il patrimonio, è stato individuato nell’ambito dell’attività di monitoraggio della Squadra Mobile sulle dinamiche legate allo spaccio in città.

Gli investigatori, dopo aver raccolto riscontri sulle sue attività, hanno localizzato il domicilio del ragazzo nel centro cittadino.

Qui la sezione Antidroga ha effettuato una perquisizione d’iniziativa, preceduta da mirati servizi di osservazione. Nell’abitazione sono stati trovati 5 grammi di cocaina suddivisi in dosi, due bilancini di precisione e materiale per il confezionamento, elementi che confermano la vendita al dettaglio.

Il ventenne era già destinatario della misura di prevenzione dell’“Avviso Orale”. Considerati i suoi precedenti, il Questore di Cremona valuterà l’applicazione della misura più grave della Sorveglianza Speciale.

Nel 2021 il giovane era stato denunciato dalla Polizia Ferroviaria di Milano Rogoredo per il furto con strappo di una collanina d’oro a un passeggero del treno Mantova–Milano, episodio per il quale era stato condannato a 7 mesi e 3 giorni di reclusione.

Nel 2022 era stato invece arrestato per tentata rapina impropria e danneggiamento, dopo aver cercato di sottrarre con violenza un marsupio a un uomo in transito sulla pubblica via e aver poi danneggiato gli uffici della forza di polizia intervenuta.

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