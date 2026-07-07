Carcere, nuovo progetto Caritas, per reinserimento lavorativo dei detenuti

La Caritas Cremonese rafforza il proprio impegno per il reinserimento delle persone detenute con un nuovo progetto che punta a offrire, al termine della pena, un alloggio e un’opportunità lavorativa. L’iniziativa, realizzata con il sostegno dei fondi dell’8xmille e in collaborazione con la cooperativa Nazareth, prevede la messa a disposizione di una struttura con due posti letto e due posti di lavoro per accompagnare gli ex detenuti verso un percorso di autonomia. A darne notizia è il sito della Diocesi di Cremona.

Il progetto si inserisce nel più ampio programma Dare speranza alla giustizia, attraverso il quale Caritas opera da anni all’interno della Casa circondariale di Cremona. Ogni settimana gli operatori incontrano i detenuti che ne fanno richiesta, offrendo ascolto, sostegno umano e spirituale, oltre ad aiuti concreti come sussidi economici, ricariche telefoniche e pacchi di indumenti destinati soprattutto a chi non ha una rete familiare all’esterno.

Tra le iniziative promosse figurano anche il percorso “Basket a colori”, che utilizza lo sport come strumento educativo e di riflessione sui valori della convivenza, e il coinvolgimento dei detenuti nella ristrutturazione della Casa dell’Accoglienza della diocesi, attraverso i lavori realizzati nella falegnameria del carcere.

L’impegno della Caritas si estende anche alla sensibilizzazione della comunità, con raccolte di indumenti, panettoni e colombe destinate ai detenuti e attività che coinvolgono parrocchie, gruppi scout e associazioni del territorio.

L’obiettivo, sottolinea la referente dell’area giustizia suor Mariagrazia Girola, è favorire percorsi di riconciliazione e reinserimento, offrendo alle persone che escono dal carcere strumenti concreti per ricostruire la propria vita e il rapporto con la società.

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