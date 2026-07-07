Cremo: passi avanti per Fellipe Jack, sirene dalla A per Collocolo, Baschirotto e Barbieri

Si registrano passi in avanti a favore della Cremonese nella trattativa con il Como per avere il giovane difensore centrale mancino Fellipe Jack. La concorrenza per il classe 2006 nato in Brasile, ma nel giro della Nazionale italiana Under 20, rimane sempre folta, sia in Italia che all’estero, ma nelle ultime ore i grigiorossi hanno guadagnato un certo vantaggio e sono fiduciosi riguardo la chiusura dell’affare. Il sogno del direttore sportivo Botturi è quello di mettere a disposizione di mister Giampaolo il giovane difensore già dal giorno del raduno, ma riuscirci non è affatto facile, potrebbe servire più tempo per convincere il calciatore, dopo aver già trovato in linea di massima un accordo con il Como.

In uscita, ormai Luca Zanimacchia è del Padova. Si tratta di un trasferimento a titolo definitivo per l’esterno rientrato dal prestito al Modena, che con la maglia della Cremo ha totalizzato ben 128 presenze in carriera, condite da 11 gol e 14 assist.

Nelle ultime ore va registrato un sondaggio da parte del Frosinone, neopromosso in Serie A, per Michele Collocolo. Al momento, però, alla Cremonese non è pervenuta nessuna richiesta ufficiale.

Per quanto riguarda Federico Baschirotto, che sta recuperando da un brutto infortunio, il giocatore ha manifestato alla Cremonese la chiara volontà di voler rimanere in Serie A. Anche in questo caso, per ora, non sono pervenute offerte, anche se nelle ultime ore si è parlato di un possibile interessamento da parte dell’Udinese.

Continuano i sondaggi di club esteri per Antonio Sanabria: dopo gli argentini del Lanus, anche i greci del Paok hanno chiesto informazioni per l’attaccante.

Infine, alcuni media nazionali riportano l’interessamento di club di Serie A (Cagliari, Torino e Sassuolo) per Tommaso Barbieri, ma anche in questo caso, al momento, nessuno ha bussato alla porta della Cremonese, proprietaria del cartellino.

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