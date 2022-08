Alla seconda edizione del TEDxCremona, dal titolo “Favolosa Complessità. Danzare sull’orlo del caos”, parteciperanno 150 studenti appartenenti a diverse realtà scolastiche cremonesi: Istituti d’istruzione superiore Janello Torriani e Luigi Einaudi, Liceo classico Daniele Manin, Liceo scientifico Gaspare Aselli, Politecnico di Milano e Università Cattolica. L’appuntamento è per sabato 1 ottobre 2022, alle ore 17, presso il Teatro Amilcare Ponchielli di Cremona.

“Una scelta precisa – spiega Andrea Mattioli (organizer TEDxCremona) – quella di donare 150 biglietti a studenti e insegnanti degli istituti scolastici e universitari della Città con i quali abbiamo collaborato in questi ultimi anni su specifici progetti. Per TEDxCremona, al di là del singolo evento, è importante tessere relazioni di senso e lasciare tracce concrete sul territorio per favorire lo sviluppo di cultura. Per questo la partecipazione di una rappresentanza emblematica del mondo della scuola locale speriamo si trasformi in un’occasione inconsueta di scambio e confronto su temi attuali, anche per eventuali approfondimenti in aula, a casa o con gli amici”.

© Riproduzione riservata