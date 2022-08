California, entro il 2035 bando alle vendite di auto a benzina

(Adnkronos) – In California è stato approvato il divieto di vendita di nuovi veicoli a benzina entro il 2035 nell’ambito delle misure per ridurre le emissioni e combattere l’emergenza climatica. Con il voto di oggi, si legge sul sito del ‘Guardian’, le autorità di regolamentazione statali hanno predisposto un piano per eliminare gradualmente la vendita di auto a benzina nei prossimi 13 anni nel più grande mercato automobilistico americano.

Una svolta “monumentale”, ha detto alla Cnn Daniel Sperling, membro del California Air Resources Board (Carb). “Questa è la cosa più importante che il Carb ha fatto negli ultimi 30 anni. È importante – ha aggiunto – non solo per la California, ma è importante per il Paese e per il mondo”.