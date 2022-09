Letta “I ministri leghisti bloccano i fondi per il Sud”

“Noi chiediamo ai ministri leghisti del governo, in particolare, di non bloccare l’assegnazione del fondo ‘Coesione e sviluppo’, cioè i fondi strutturali per i prossimi sei anni, che già avrebbero dovuto essere ripartiti nelle settimane scorse”. Così il segretario del Pd, Enrico Letta, a Catania. “Per la Sicilia questi fondi europei valgono 6 miliardi di euro per i prossimi sei anni. Il fatto che i ministri leghisti stiano bloccando l’assegnazione di questi fondi non solo per la Sicilia, anche per altre regioni del Mezzogiorno, è uno scandalo”.

