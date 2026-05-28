Giornata mondiale senza tabacco: spirometrie gratuite alle Ancelle
Una mattinata dedicata alla prevenzione e alla salute respiratoria: visite e spirometrie gratuite con lo pneumologo in occasione della Giornata Mondiale Senza Tabacco
In occasione della Giornata Mondiale Senza Tabacco, la Casa di Cura Ancelle della Carità di Cremona promuove una giornata dedicata alla prevenzione e alla salute respiratoria, offrendo spirometrie e colloqui gratuiti con lo pneumologo.
L’iniziativa si terrà sabato 6 giugno 2026, dalle ore 9.00 alle 13.00, presso la sede della Casa di Cura Ancelle della Carità in via Gaspare Aselli 14, a Cremona.
L’obiettivo dell’evento è sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza della prevenzione delle malattie respiratorie e sui rischi legati al fumo di sigaretta, incoraggiando uno stile di vita più sano e una maggiore attenzione al proprio respiro.
Durante la mattinata sarà possibile effettuare gratuitamente una spirometria, esame utile per valutare la funzionalità polmonare, e confrontarsi direttamente con uno specialista pneumologo per ricevere consigli e informazioni personalizzate.
La partecipazione è gratuita, ma è obbligatoria la prenotazione fino ad esaurimento dei posti disponibili. Per prenotarsi è possibile contattare il numero 030-0965596 oppure recarsi direttamente agli sportelli CUP della struttura.
L’iniziativa è promossa dalla Fondazione Teresa Camplani e dalla Casa di Cura Ancelle della Carità di Cremona, con il sostegno del Sistema Socio Sanitario di Regione Lombardia.