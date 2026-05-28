Giornata mondiale senza tabacco: spirometrie gratuite alle Ancelle

In occasione della Giornata Mondiale Senza Tabacco, la Casa di Cura Ancelle della Carità di Cremona promuove una giornata dedicata alla prevenzione e alla salute respiratoria, offrendo spirometrie e colloqui gratuiti con lo pneumologo.

L’iniziativa si terrà sabato 6 giugno 2026, dalle ore 9.00 alle 13.00, presso la sede della Casa di Cura Ancelle della Carità in via Gaspare Aselli 14, a Cremona.

L’obiettivo dell’evento è sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza della prevenzione delle malattie respiratorie e sui rischi legati al fumo di sigaretta, incoraggiando uno stile di vita più sano e una maggiore attenzione al proprio respiro.

Durante la mattinata sarà possibile effettuare gratuitamente una spirometria, esame utile per valutare la funzionalità polmonare, e confrontarsi direttamente con uno specialista pneumologo per ricevere consigli e informazioni personalizzate.

La partecipazione è gratuita, ma è obbligatoria la prenotazione fino ad esaurimento dei posti disponibili. Per prenotarsi è possibile contattare il numero 030-0965596 oppure recarsi direttamente agli sportelli CUP della struttura.

L’iniziativa è promossa dalla Fondazione Teresa Camplani e dalla Casa di Cura Ancelle della Carità di Cremona, con il sostegno del Sistema Socio Sanitario di Regione Lombardia.

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