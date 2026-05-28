Emiliano Ruggeri e Sonia Braga vicesindaco e assessore nella Giunta Azzali

Prende ufficialmente forma il nuovo corso amministrativo di Corte dè Frati. Il neo eletto sindaco, Rosolino Azzali, ha sciolto le riserve e composto la squadra di governo che lo affiancherà per i prossimi cinque anni: un esecutivo “snello”, nel segno dell’efficienza, formato in tutto da tre componenti (il primo cittadino e due assessori).

I profili scelti da Azzali per comporre l’esecutivo sono Emiliano Ruggeri che ricoprirà la carica di vicesindaco (si tratta di una conerma); e Sonia Braga: entrerà in squadra in qualità di assessore. Le deleghe complessive verranno ufficializzate durante la seduta di insediamento, per sé il sindaco Azzali terrà due settori cruciali per l’attuazione del programma elettorale e cioè bilancio e opere pubbliche.

L’ufficializzazione della Giunta e il giuramento del primo cittadino avverranno durante la prima convocazione del nuovo Consiglio Comunale, fissato per la prima decade di giugno, 11 membri, 10 consiglieri più il sindaco. Tra i punti all’ordine del giorno ci sarà anche la votazione per eleggere i rappresentanti del Comune all’interno del Consiglio e della Giunta dell’Unione Oglio Ciria, l’ente locale che gestisce i servizi associati tra i comuni del territorio.

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