Cremona Youth Cup, gran finale a Soresina con 4 trofei in palio tra U15 e U17

Ancora una volta sarà Soresina ad accogliere le emozioni delle finali della Cremona Youth Cup, giunta ormai alla sua quinta edizione, che celebrerà il suo epilogo nella stagione 2025-2026 con una giornata di festa per tutto il movimento calcistico provinciale.

Martedì, a partire dalle 9.30, il ‘’Comunale’’ di Soresina sarà teatro di un appuntamento speciale con le quattro finali che assegneranno i trofei delle categorie Giovanissimi Under 15 e Allievi Under 17, nelle due competizioni di Lega-1 e Lega-2. Nella stessa sede saranno premiate anche le società vincitrici dei titoli dilettantistici e giovanili stagionali ancora in attesa di un’incoronazione dopo la conclusione dei campionati.

Organizzato dalla Delegazione Provinciale della Lega Nazionale Dilettanti con il prezioso supporto della società Soresinese Calcio, l’evento delle finali rappresenterà il culmine di un cammino partito lo scorso settembre, con il coinvolgimento di 64 squadre giovanili del territorio che si sono contese l’accesso all’ultimo atto di Soresina.

Durante lo svolgimento delle finali, allo stadio di Soresina sarà attivo un servizio di bar e ristorazione aperto al pubblico. Al termine di ciascuna gara si terranno le premiazioni ufficiali, con la consegna di premi individuali e riconoscimenti speciali. Tra questi non mancherà il Premio Fair Play ‘’Dottor Rosario Gentile”, dedicato al medico sportivo cremonese, in collaborazione con l’Associazione Medico Sportiva di Cremona, che sarà consegnato ad un club del territorio capace di distinguersi per il rispetto dei valori del fair play e della vocazione sociale del calcio dilettantistico.

Previsti anche i riconoscimenti per il Miglior Portiere ‘’GKCR’’ e ‘’LAB1’’ in collaborazione con l’associazione dei portieri cremonesi Goalkeepers Cremona, mentre ai Migliori Giocatori delle quattro finali andranno i premi MVP offerti da Off-Season Cremona.

Come nelle passate edizioni il cerimoniale consacrerà anche il Miglior Marcatore di ciascuna categoria, che nella Lega-1 Under 17 ricorderà la mitica figura di Gianluca Vialli.

PROGRAMMA DELLE FINALI – C.S. Comunale, Soresina (via dello Stadio 1)

FINALE “LEGA-2” – ALLIEVI UNDER 17 Ore 9:30 – Ripaltese vs Soresinese

FINALE “LEGA-2” – GIOVANISSIMI UNDER 15 Ore 11:15 – Ripaltese vs Esperia Calcio

FINALE “LEGA-1” – GIOVANISSIMI UNDER 15 Ore 15:00 – Spinese Oratorio vs Soncinese

FINALE “LEGA-1” – ALLIEVI UNDER 17 Ore 16:30 – Sported Maris vs Crema 1908

La Cremona Youth Cup si conferma così un riferimento per il movimento calcistico giovanile, offrendo ai giovani calciatori un’opportunità di crescita, confronto e celebrazione del valore sportivo. L’appuntamento è fissato: martedì 2 giugno, a Soresina, per vivere insieme le emozioni del gran finale della stagione 2025-2026.

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