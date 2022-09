L’Italia e anche il territorio cremonese è alle prese con l’aumento delle bollette, conseguente alla crisi energetica, che sta vedendo moltiplicarsi i costi e quindi le spese per famiglie e imprese. Si tratta di una impennata destinata ad avere ripercussioni anche sui servizi, non ultimi quelli resi a persone fragili ed anziane in centri e nelle RSA: anche qui l’attesa dell’inverno nel quale, le spese del riscaldamento saranno salatissime, è molto preoccupante. E si corre ai ripari. Walter Montini, presidente dell’Arsac, Associazione che riunisce le 30 rsa cremonesi, rivela che l’ente ha adottato per gestire l’emergenza costi un Energy Manager, una figura in grado di capire quali siano i prezzi migliori sul mercato e che sappia come ottimizzare le spese. Per ora Montini esclude aumento delle rette.

Federica Bandirali

