Il C.A.V.E.C. celebra, giovedì 15 settembre, dalle 19.30, la fine dell’estate con “In Vespa di sera” (in giro per le strade di Cremona). Quasi ad evocare una “dolce vita” non a Roma ma ambientata all’ombra del Torrazzo. Il raduno, patrocinato dal Comune di Cremona, è aperto a tutti i vespisti, non solo agli iscritti al sodalizio.

“La Vespa – spiega il presidente del club Claudio Pugnoli – è un mito fuori dal tempo, capace di unire le generazioni, ugualmente iconico tanto per chi si occupa di motori d’epoca quanto per i ragazzi di oggi. Il fascino di questa due ruote non ha mai conosciuto flessioni ed ha contaminato anche il mondo del cinema, passando per la musica e l’arte più in generale. Partendo da questa storia tutta italiana che ha fatto il giro del mondo abbiamo voluto invitare ad incontrarsi tutti gli appassionati. Siamo certi che la bellezza di Cremona e quella dello scooter Piaggio si potranno contaminare reciprocamente, rendendo questa sera davvero speciale”.

Il programma prevede il ritrovo alle 19.30, in piazza Stradivari. Alle 20.00 sarà offerto un ricco buffet in Cortile Federico II, preparato dallo IAL (Innovazione Apprendimento Lavoro) di Cremona. Poi, alle 21, la carovana, scortata dalla Polizia Locale partirà per un tour per le vie della città. I motori si spegneranno alle 21.45 con un rinfresco di fine manifestazione.

“Il percorso e il passo lento della sfilata è adatto a tutti i modelli, da quelli più piccoli di cilindrata (come la mitica “50 special” di Cesare Cremonini e dei suoi Lunapop) fino a quelli più potenti, dai primi esemplari del secondo dopoguerra alla produzione più recente. In fondo, la Vespa, come la Fiat 500, ha scandito le tappe più importanti della storia italiana e la accompagna ancora oggi. Per questo è così amata”.

“Come C.A.V.E.C. ne abbiamo avuto conferma anche in occasione del “Sottocanna in Circuito” e in occasione dei “Giovedì d’Estate”, quando abbiamo proposto un’esposizione statica dei modelli storici. Ora è il momento di accendere i motori. – conclude Pugnoli – Ringraziamo chi, con noi, ha reso possibile questa serata, in particolare il Comune e i nostri sponsor”.

A tutti i partecipanti accreditati verrà donato un ricordo della manifestazione. Il contributo di iscrizione è di 10 euro. Per info, aggiornamenti e iscrizione si può contattare direttamente il C.A.V.E.C. (via Del Macello 8/E – telefono: 0372 748694 – email: info@cavec.it).

© Riproduzione riservata