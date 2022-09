Un arresto, cinque denunce e droga sequestrata: questo il bilancio di un fine settimana di controlli da parte dei Carabinieri di Cremona e Crema. I reati contestati sono stati quelli di furto aggravato e detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, ma non sono mancati gli automobilisti sorpresi al volante in stato di ebbrezza.

Nel dettaglio, i militari della Sezione Radiomobile di Cremona hanno portato a termine un’operazione anti-droga nel pomeriggio dell11 settembre, durante un servizio mirato alla prevenzione e repressione dei furti e al contrasto della vendita di stupefacenti, che conclusa con l’arresto di un 39enne, residente in provincia e con precedenti di polizia a carico, e la denuncia per lo stesso reato di un cittadino straniero di 42 anni, anch’egli con precedenti.

Gli uomini dell’Arma hanno notato i due che si aggiravano tra le auto parcheggiate in via Ghisleri. Alla vista della pattuglia hanno tentato di dileguarsi, ma sono stati raggiunti e fermati. Il 39enne ha cercato di sbarazzarsi di un involucro in cellophane, poi recuperato dai carabinieri, che conteneva una dose di cocaina. Inoltre nelle sue tasche è stata trovata la somma di 1.000 euro, di cui non ha saputo giustificare il possesso.

E’ seguita la perquisizione della sua auto, parcheggiata li vicino, in cui è stato rinvenuto un sacchetto di plastica contenente 70 grammi di cocaina e una dose già confezionata. Il 42enne invece non aveva addosso nulla di compromettente. Infine sono state perquisite le rispettive case: l’italiano non aveva nulla, mentre in quella del 42enne sono stati trovati oltre 5.200 euro nelle tasche di un vestito riposto nell’armadio. E’ scattato l’arresto per il 39enne, per detenzione ai fini di spaccio, mentre il 42enne è stato denunciato a piede libero.

A Casalbuttano, invece, i militari hanno denunciato per detenzione ai fini di spaccio un uomo di 25 anni, con precedenti penali e di polizia, e segnalato alla Prefettura un 19enne come assuntore di droga. Era da poco passata la mezzanotte del 10 settembre, quando i carabinieri hanno notato i due giovani che correvano in una via del centro. Insospettiti, li hanno fermati e perquisiti: nelle tasche del 25enne c’erano due pezzi di hashish per 6 grammi complessivi, mentre in quelle del 19enne è stato trovato un pezzo di hashish del peso di due grammi. A casa del primo sono stati rinvenuti altri sei pezzi di hashish per ulteriori 15 grammi, un bilancino di precisione e un rotolo di cellophane utilizzato per il confezionamento delle dosi.

I Carabinieri della Stazione di Robecco d’Oglio hanno invece segnalato alla Prefettura come assuntore di stupefacenti un cittadino straniero di 19 anni, con precedenti di polizia, residente in provincia di Brescia. Il giovane è stato fermato mentre si trovava come passeggero a bordo di un’auto, intorno alla mezzanotte dell’11 settembre, sulla SP 45. Durante il controllo i militari, insospettiti dall’atteggiamento nervoso del 19enne, lo hanno perquisito, rinvenendo due grammi di hashish, uno in una confezione in cellophane e uno in una sigaretta già pronta per essere utilizzata.

Infine una pattuglia della Sezione Radiomobile di Cremona ha denuncia per il rifiuto di sottoporsi all’alcoltest una donna di 49 anni, con precedenti di polizia, fermata nella serata dell’11 settembre mentre in auto, da Castelverde, si muoveva in direzione di Cremona zigzagando pericolosamente sulla carreggiata. Quando i militari hanno raggiunto e fermato l’auto, hanno sospreso la conducente mentre sorseggiava un cocktail alcolico.

La pattuglia ha verificato immediatamente che la donna era in stato di alterazione per il forte odore di alcol presente e per la difficoltà a mantenere l’equilibrio. Alla 49enne è stato chiesto di sottoporsi al test dell’etilometro, ma si è rifiutata. Tenuto conto delle aggravanti previste per i fatti che accadono nell’arco notturno compreso tra le 22 e le 7, i militari hanno denunciato la donna per il reato di rifiuto e sono intervenuti amministrativamente con l’immediato ritiro della patente di guida e con il sequestro della sua auto finalizzato alla confisca.

Week end impegnativo anche nel Cremasco, dove i militari hanno denunciato per furto aggravato, commesso presso il centro commerciale Gran Rondò di Crema, una coppia di cittadini stranieri, un uomo e una donna di 41 e 34 anni, residenti in provincia di Milano e con precedenti di polizia a carico. La coppia è stata individuata e fermata dal personale addetto alla vigilanza del supermercato Ipercoop dopo avere oltrepassato la barriera delle casse senza effettuare il pagamento di numerosi prodotti.

I Carabinieri di Crema sono intervenuti intorno alle 19.15 del 10 settembre su richiesta degli addetti alla vigilanza dell’Ipercoop perché i due erano stati visti girare per le corsie del supermercato con un atteggiamento strano. Una volta finito il giro, la coppia ha raggiunto le casse dove ha pagato solo alcuni prodotti del valore di pochi euro.

Ma in realtà i due avevano prelevato dai banchi vendita numerosi prodotti alimentari e di cartoleria e dal negozio “Coop Ottica” avevano anche sottratto un paio di occhiali al quale avevano tagliato la placca antitaccheggio, probabilmente utilizzando una pinza, per una somma complessiva di 165 euro circa.

La coppia è stata accompagnata presso la caserma di Crema dove è stata denunciata per furto aggravato mentre la refurtiva è stata interamente recuperata e restituita all’esercizio commerciale.

© Riproduzione riservata