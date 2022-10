Da Monticelli a La Spezia, in bicicletta: Leonardo Benedusi è uno dei tifosi arrivati tra i primi questa mattina allo stadio Picco per assistere a La Spezia – Cremonese. Partito venerdi, ha percorso tutto il tratto piacentino con la bandiera grigiorossa in bella vista. Poco meno di mille i tifosi al seguito dei grigiorossi e per documentare live la “temperatura” dello stadio spezzino ci sarà l’inviato di Cremona1 Simone Arrighi.

Appuntamento quindi a partire dalle 14,35 sul canale 19 con “Aspettando diretta grigiorossa” in compagnia di Mauro Taino e dei suoi ospiti, in attesa, alle 15, di “Diretta grigiorossa” e a seguire “Triplice fischio” con le immagini e le interviste agli allenatori in diretta dalla sala stampa del Picco.

