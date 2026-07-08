Lapo Nava saluta la Cremonese: il portiere passa in prestito all’Alcione Milano
Il classe 2004, arrivato dal Milan la scorsa estate, chiude la sua esperienza in grigiorosso senza presenze ufficiali. Ora una nuova avventura in Serie C
La Cremonese ufficializza la cessione in prestito di Lapo Nava all’Alcione Milano. Il portiere classe 2004 lascia così il club grigiorosso dopo una stagione vissuta da terzo estremo difensore della rosa.
Arrivato la scorsa estate dal Milan, Nava non ha collezionato presenze ufficiali con la maglia della Cremonese, non trovando spazio alle spalle di Emil Audero e Marco Silvestri.
Il movimento di mercato si inserisce anche in un riassetto del reparto portieri della formazione grigiorossa. Nava compie infatti il percorso inverso rispetto a Federico Agazzi, rientrato a Cremona dopo l’esperienza in prestito proprio all’Alcione Milano. Il classe 2003 dovrebbe ora ricoprire il ruolo di secondo o terzo portiere.
“U.S. Cremonese comunica che il calciatore Lapo Nava è stato trasferito a titolo temporaneo alla società Alcione Milano”, si legge nella nota ufficiale pubblicata dal club.