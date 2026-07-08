Lega B, Francesco Dini entra nel Consiglio Direttivo. Noto è il nuovo vicepresidente

L’Assemblea della Lega Serie B, riunitasi a Milano alla presenza di tutte le società, ha ricostituito il Consiglio Direttivo dopo la decadenza di alcuni componenti le cui società sono passate in altre categorie o che hanno lasciato il proprio incarico.

Tra i nuovi consiglieri eletti figura anche Francesco Dini, presidente della Cremonese, insieme a Rebecca Corsi (Empoli), Carlo Costa (Südtirol) e Carlo Rivetti (Modena). Il nuovo Consiglio Direttivo è completato da Filippo Piccoli (Mantova), Floriano Noto (Catanzaro) e dai consiglieri indipendenti Enrico Mambelli e Andrea Sartori. L’Assemblea ha inoltre eletto Floriano Noto come nuovo vicepresidente della Lega Serie B.

Nel corso della riunione sono state confermate anche alcune decisioni organizzative in vista della stagione 2026/27. Resteranno infatti le soste in concomitanza con le finestre FIFA, il Boxing Day e il format di playoff e playout già adottato nelle ultime stagioni, che sarà ora trasmesso alla FIGC per l’approvazione formale. L’Assemblea ha inoltre ribadito il divieto di applicare ai tifosi ospiti prezzi dei biglietti superiori a quelli previsti per la curva di casa, misura inserita nel Codice di Autoregolamentazione per garantire condizioni uniformi a tutte le tifoserie.

Sul fronte audiovisivo, la Lega ha illustrato i risultati della stagione 2025/26, evidenziando un incremento del 7% dell’ascolto medio rispetto all’annata precedente e un’audience complessiva superiore ai 2,1 milioni di spettatori tra playoff e playout. Più che raddoppiata anche la base degli abbonati a LaB Channel.

Infine è stata approvata la predisposizione di una nuova offerta non esclusiva per il pacchetto televisivo “Gara in chiaro“, che prevede la trasmissione di una partita per ogni giornata di campionato, ed è stato annunciato il rilancio di B4People, la società dedicata ai progetti del Terzo settore e alle iniziative ESG promosse dalla Lega Serie B.

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