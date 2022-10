I Carabinieri della Stazione di Castelleone hanno denunciato per ricettazione due cittadini stranieri, con precedenti di polizia a carico, responsabili del furto di due buoni carburante per un valore di circa 200 euro. I tagliandi erano stati poi utilizzati in diverse occasioni in una stazione di servizio di Castelleone.

I militari hanno acquisito le immagini del sistema di videosorveglianza della stazione di servizio, che hanno consentito loro di individuare l’auto che veniva rifornita con i buoni rubati. Hanno quindi identificato chi solitamente ha in uso il veicolo e la persona corrispondeva a quella ripresa dalle telecamere di sorveglianza del distributore. L’uomo è stato convocato presso la caserma di Castelleone e ha confermato ai carabinieri di avere utilizzato lui i buoni carburante, riferendo di averli acquistati da un suo conoscente a un prezzo decisamente inferiore rispetto a quello reale. I buoni carburante, ancora in possesso dell’uomo, sono stati sequestrati mentre lui e l’amico che gli aveva consegnato i buoni sono stati denunciati all’Autorità giudiziaria per ricettazione.

