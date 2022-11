Il 4 novembre scorso i carabinieri di Cremona lo avevano arrestato per evasione dagli arresti domiciliari: l’atto era stato convalidato ed era stato nuovamente sottoposto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza fissata per il prossimo 14 dicembre. Ma ieri i militari lo hanno arrestato e riportato in carcere. In cella è finito uno straniero di 40 anni, con precedenti di polizia a carico.

L’uomo si trovava agli arresti domiciliari dal 2020, quando era stato arrestato a Milano perché ritenuto responsabile di spaccio di stupefacenti, e dopo un periodo trascorso in carcere era stato posto ai domiciliari in un’abitazione di Cremona. Verso le 17 del 4 novembre, però, i carabinieri non lo hanno trovato in casa. Il 40enne è stato cercato nelle cantine e nel cortile del palazzo e dopo un’ora è stato trovato nel cortile condominiale nascosto dietro una siepe. L’uomo era uscito e quando è tornato a casa ha notato i mezzi di servizio e ha quindi deciso di nascondersi in cortile in attesa che i carabinieri si allontanassero. Ma ha fatto male i suoi conti.

Qualche giorno dopo la convalida dell’arresto il giudice ha deciso per la revoca degli arresti domiciliari con l’applicazione della custodia cautelare in carcere. A seguito dell’aggravamento della misura, ieri gli uomini dell’Arma sono andati a prenderlo a casa per portarlo in carcere.

