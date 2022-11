Sabato 19 novembre 2022 Asst Cremona in collaborazione con l’Università degli Studi di Brescia e l’Azienda Speciale Comunale “Cremona Solidale”, propongono il convegno dal titolo “Il ruolo della riabilitazione nel paziente fragile anziano: dall’esercizio terapeutico all’utilizzo della tecnologia disponibile”.

Si tratta di un momento formativo rivolto a fisioterapisti, medici, tutor e assistenti del Corso di studi in Fisioterapia – con sede a Cremona – per fare il punto sulle attuali tecniche in uso e offrire un aggiornamento ai professionisti che lavorano nel campo della riabilitazione. L’evento si svolgerà dalle ore 9 alle 14.45 presso l’Azienda Speciale Comunale “Cremona Solidale” (via Zocco 21 – Cremona – sala congressi Benaco).

Come sottolinea Cristian Carubelli, direttore didattico del Corso di Studio in Fisioterapia attivo presso l’Ospedale di Cremona e afferente all’Università degli Studi di Brescia, «Il convegno tratterà una tematica di grande attualità, affiancando alla formazione teorica una parte pratica, per integrare l’esercizio terapeutico alle nuove tecnologie attualmente disponibili per trattare questa tipologia di paziente. È una tendenza che guarda al futuro, soprattutto se pensato in ottica territoriale orientata alla medicina di prossimità, con ricadute positive per la collettività».

