Muri imbrattati in vicolo Pertusio e stavolta scatterà la denuncia, grazie anche alla possibilità di identificare l’autore (da quanto risulta, una ragazza) attraverso le immagini registrate da una telecamera di sorveglianza. E’ lo stesso proprietario dell’edificio, Marco Stanga, a denunciare pubblicamente la cosa attraverso un post che mostra in lontananza (rendendoli quindi irriconoscibili) due ragazzi che poco dopo la mezzanotte tra mercoledì e giovedì camminano per il vicolo a due passi dal Duomo. Presumibilmente osservando l’autrice delle scritte. “Alfredo libero”, questa la frase, un riferimento al processo in corso a Torino ai due anarchici Alfredo Cospito e Anna Beniamino accusati di aver piazzato nel 2006 due ordigni nelle vicinanze della caserma degli allievi carabinieri di Fossano, in provincia di Cuneo. La stessa matrice anarchica dell’attentato di qualche giorno fa in Grecia alla diplomatica Susanna Schlein.

In questo stesso vicolo lo scorso febbraio le telecamere avevano immortalato una rissa tra quattro ragazzi, con uno di loro caduto a terra e colpito violentemente. E già allora i residenti e lo stesso Stanga, avevano sottolineato come episodi come questo genere siano sempre più frequenti nelle ore notturne, facilitati anche da una scarsa illuminazione. Degrado urbano e disagio sociale che vanno di pari passo, pur in una città che le statistiche descrivono tranquilla, come Cremona. gb

