Sarà la Cattedrale di Cremona il cuore della celebrazioni natalizie presiedute dal vescovo Antonio Napolioni che in queste settimane in Duomo ha voluto anche vivere le liturgie di Avvento. Le liturgie di Natale si apriranno con la Messa della Notte presieduta dal vescovo a mezzanotte, e proseguendo con il solenne pontificale del Giorno di Natale (ore 11): celebrazioni proposte in diretta tv su Cremona1 (canale 19) e i canali web e sociale della Diocesi.

Il 25 dicembre monsignor Napolioni inizierà la giornata celebrando l’Eucaristia per i detenuti della casa circondariale di Cremona, dove già nei giorni scorsi aveva incontrato il personale e i volontari. Nel pomeriggio di Natale, invece, sarà al Santuario di Caravaggio, dove alle 16 presiederà la Messa in basilica.

Nel pomeriggio di sabato 31 dicembre alle 18 nella chiesa di Sant’Agostino, a Cremona, il vescovo celebrerà la Messa di ringraziamento per l’anno trascorso.

All’indomani, alle 11 a San Sigismondo e alle 18 in Cattedrale monsignor Napolioni presiederà la Messa nella solennità di Maria Madre di Dio e 56ª Giornata mondiale della pace. Il 1° gennaio la celebrazione delle 11 in Cattedrale sarà trasmessa in diretta tv e social; quella delle 18 con il Vescovo solo cui canali web diocesani.

Da segnalare anche la veglia per la pace di giovedì 5 gennaio, alle 21 in Duomo, con la testimonianza di padre Gigi Maccalli, missionario cremasco rimasto per due anni ostaggio di terroristi in Niger. La veglia sarà trasmessa in diretta sui canali web e social della Diocesi.

Nella solennità dell’Epifania il vescovo presiederà l’Eucaristia alle 11 in Cattedrale (diretta tv e social) e alle 17 i Vespri nella chiesa di San Sigismondo, a Cremona, nel ricordo anche dei 15 anni dalla posa della clausura sul monastero domenicano.

