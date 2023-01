E‘ di 2 persone denunciate per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, 6 persone segnalate quali assuntori di droga, 4 denunciati per guida in stato di ebbrezza alcolica, 2 patenti ritirate e numerose sanzioni amministrative al codice della strada il bilancio di un fine settimana di controlli militari della Compagnia di Cremona finalizzato alla prevenzione e alla repressione dei reati in materia di violazione della legge sulle sostanze stupefacenti e del codice della strada.

Nel dettaglio, i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Cremona hanno denunciato per detenzione e spaccio di droga un cittadino albanese di 22 anni, residente in Cremona, fermato durante i controlli in periferia tesi a frenare l’uso e lo spaccio. Il giovane, alla vista della pattuglia, ha tentato di scappare a piedi. L’immediata perquisizione ha consentito di rinvenire tre dosi confezionate da tre grammi di cocaina, nascoste in un pacchetto di sigarette.

In centro, invece, durante la notte sono stati individuati e controllati sei cittadini italiani, tutti residenti in città, trovati in possesso di piccole quantità di cocaina e hashish. La droga è stata sequestratae i giovani, di età compresa tra i 18 ed i 22 anni sono stati segnalati quali assuntori alla Prefettura di Cremona.

I Carabinieri della Stazione di Vescovato hanno denunciato per detenzione ai fini spaccio un cremonese, di 58 anni. I militari al termine di accertamenti a seguito di una banale lite familiare, sono intervenuti presso l’abitazione dell’uomo, e hanno rinvenuto e sequestrato un grammo di cocaina, uno di hashish, e 19 di marjuana.

Infine, i controlli stradali operati dai Carabinieri della Sezione Radiomobile e delle Stazioni di Castelverde e Robecco d’Oglio, hanno portato alla denuncia per guida in stato di ebbrezza tre cittadini stranieri ed un cittadino italiano. Le quattro persone, fermate in diverse zone del territorio, manifestavano evidenti sintomi di abuso di sostanze alcoliche. Una volta somministrato l’alcol test, sono emersi in tutti e quattro i casi valori superiori al consentito, con tassi che andavano da 0,60 gr/l a 1,98 gr/l. Per tutti è scattato il ritiro della patente, con conseguente denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Cremona. Le autovetture sono state affidate ai familiari.

