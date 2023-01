Terminati i lavori in via Mantova, propedeutici al cantiere per la messa in sicurezza del cavo Cerca, da lunedì 23 gennaio inizieranno gli interventi di preparazione dell’area di via dell’Annona così da potere poi avviare le attività sul cavo. In questa fase il progetto di rifacimento del cavo Cerca prevede la rimozione di due cedri del Libano che si trovano in corrispondenza dell’incrocio con via Lucchini. La rimozione è purtroppo strettamente necessaria per l’esecuzione dei lavori sul cavo Cerca: le due piante sono infatti posizionate sopra la copertura e, di conseguenza, è impossibile mantenerle. Al termine dei lavori, gli alberi rimossi verranno compensati con la piantumazione di un numero superiore di essenze nelle aree limitrofe al cavo Cerca. Il progetto, approvato a luglio 2022, richiede una spesa, da parte dell’amministrazione comunale, di 2 milioni di euro, e che mette in campo una serie di lavori di adeguamento strutturale, che riguarderanno nello specifico tre aree. La prima si trova in corrispondenza tra via Annona e via del Macello; la seconda è nei pressi dell’uscita carrabile dal parcheggio in Piazza Domenico Luzzara; la terza è individuata nella porzione di strada tra via Lucchini e la rotatoria di via Mantova. I lavori prevedono in alcuni punti il rifacimento integrale della copertura, in altri il risanamento e il rinforzo di quanto esistente, senza demolire nulla. Per effettuare il cantiere dovranno essere rimosse otto piante, con nuove piantumazioni a compensazione. A completare l’opera sono previsti una serie di interventi: i rifacimenti dei marciapiedi dal lato del mercato ortofrutticolo, la fresatura dell’asfalto, la modifica della rotatoria e della aiuole spartitraffico, il restringimento delle carreggiate lungo la via, la creazione di nuovi parcheggi e di una pista ciclabile a doppia corsia nel tratto tra via del Macello a Via Mantova. Via dell’Annona è a traffico limitato dal 2018 data in cui sono stati riscontrati i problemi di stabilità del cavo Cerca.

