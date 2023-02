Ha fruttato poco meno di 120mila euro l’imposta di soggiorno applicata nei primi 9 mesi dello scorso anno e la previsione del Comune per l’ultimo trimestre è di incassarne altri 48mila. E’ emerso nella riunione della commissione “Promozione della città” di ieri 31 gennaio, presieduta da Marco Loffi. Recependo le richieste dei gestori, l’imposta era stata quantificata in 1,50 euro al giorno (1 euro per ostelli e campeggi), per l’anno scorso, ma da quest’anno scatterà la nuova tariffa con l’aumento di 50 centesimi: la tassa si soggiorno viene pagata solo per i primi tre giorni di pernottamento.

“I proventi di quest’anno – spiega Loffi – saranno indirizzati in particolar modo alla redazione del Piano Strategico di Sviluppo Turistico (PSST), con la consulenza dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza, che permetterà di analizzare meglio i flussi turistici, punti di forza e carenze dell’offerta di Cremona e di pianificare strategie e azioni per raggiungere obiettivi e target individuati”.

L’imposta è così detta di scopo, ovvero l’importo raccolto, per legge, viene interamente speso in iniziative finalizzate a promuovere l’immagine di Cremona e a portare turisti in città, quali la partecipazione a bandi per il cofinanziamento di iniziative con Regione Lombardia, incontri con Tour Operator, iniziative con il sistema museale, collaborazione con le reti di Gardamusei e East lombardy, le missioni internazionali e studi di settore.

L’assessore Barbara Mandredini ha citato le iniziative messe in atto lo scorso anno: organizzazione del convegno Internazionale dedicato a U.Tognazzi in occasione del centenario della sua nascita; partecipazione al bando “Viaggio in Lombardia”: realizzazione progetto di promozione “Cremona, nei suoni dei luoghi”; partecipazione al bando “Ogni giorno in Lombardia” che prevede una campagna promozionale off line “Cremona is” con inserzioni sui giornali leader delle città limitrofe, la realizzazione di materiale promozionale e l’organizzazione di un influencer tour; la partecipazione all’evento “Travel# a New York” dove si sono incontrati oltre 50 tour operator.

