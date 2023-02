Consiglio Ue, Meloni: “Italia protagonista summit. Non c’è Europa serie A e B”

(Adnkronos) – “Sono molto contenta dei risultati ottenuti dall’Italia” in questo Consiglio europeo del quale è stata protagonista”. “Sono estremamente soddisfatta degli importantissimi passi in avanti che ritengo l’Unione europea e il Consiglio europeo abbiano fatto su alcune materie, che erano particolarmente delicate nella discussione che si teneva ieri”. Così il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in conferenza stampa a Bruxelles, sottolineando che non “non c’è un’Europa di serie A e B”.



Nelle conclusioni del Consiglio europeo c’è “la conferma del pieno sostegno alla causa Ucraina, alla sovranità, alla libertà del popolo ucraino. E’ stato ribadita a 360 gradi non solo la compattezza dell’Europa, ma anche il fatto che l’Unione Europea intende rimanere al fianco dell’Ucraina per tutto il tempo che sarà necessario e con tutti gli strumenti che saranno necessari”. Lo dice la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in conferenza stampa a Bruxelles all’indomani del Consiglio Europeo.

“Da questo punto di vista – continua – l’Italia ha tenuto sempre una posizione estremamente chiara, estremamente coerente. Il nostro impegno a sostegno all’Ucraina è un impegno a 360 gradi: c’è un impegno che riguarda il fronte finanziario, umanitario, civile, militare. Anche ieri con il presidente Voldymyr Zelensky, con il quale ho parlato, abbiamo ribadito questa nostra piena disponibilità. Era importante che, al di là dei singoli Stati, lo facesse il Consiglio Europeo nel suo complesso”, conclude.

Tornando sulle tensioni di ieri: “Il problema non è esclusi da Macron ma aver indebolito la forza dell’Ue”. “Se invitata avrei mosso dubbi, serve compattezza”, ha aggiunto.