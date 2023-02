Dopo anni di crisi demografica e il rischio concreto di chiusura, la scuola dell’Abbadia di Cavatigozzi registra per il prossimo anno scolastico un boom di iscrizioni: ben 23 alla classe prima, il che consentirà l’attivazione della sezione.

Un risultato a cui hanno lavorato comitato di quartiere, l’istituto comprensivo Cremona 5 e il comune di Cremona, ma soprattutto le insegnanti, che in questi anni hanno cercato in tutti i modi di valorizzare la scuola ricavata nell’ex monastero benedettino restaurato negli anni Ottanta. Molto soddisfatta l’assessore all’istruzione Maura Ruggeri. “Avevamo già visto che stando all’andamento demografico, nel quartiere per l’anno prossimo non ci sarebbero stati problemi – afferma – ma avere 23 iscritti significa che molte famiglie hanno scelto questa scuola per non essendo residenti a Cava.

Evidentemente il progetto educativo messo in campo da insegnanti e direzione ha funzionato”.

Dunque à stato superato il drammatico calo dello scorso anno, quando gli iscritti furono soltanto tre. In genere però i dati degli iscritti nelle prime classi evidenzia il drammatico calo della natalità a Cremona.

La scuola Stradivari, in zona Borgo Loreto ha quasi dimezzato gli iscritti dal 2020 ad oggi, da 51 a 28 primini; calano anche se più le leggermente la Trento e Trieste e la Capra Plasio, da sempre tra le più gettonate dalle famiglie, con 49 e 41 primini contro i 52 e 56 di tre anni fa. La don Primo Mazzolari di via Corte passa da 77 a 58; la Realdo Colombo da 35 a 29; la Bissolati da 37 a 32 mentre un leggero incremento si vede alla Monteverdi, alla Bianca Maria Visconti e al Boschetto.

Tra le scuole medie, balzo in avanti della Campi, 136 iscritti contro gli 80 di tre anni fa; retrocedono Anna Frank e Virgilio, stabile la media Vida.

