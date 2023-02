Davide Ballardini, tecnico dei grigiorossi, ha commentato il pareggio contro il Torino al termine dell’incontro.

“Nel primo tempo eravamo poco dinamici – spiega Ballardini – arrivavamo sempre dopo nelle chiusure ed al Toro veniva facile muovere la palla, anche senza creare troppe grosse occasioni. La Cremonese deve essere dinamica, aggressiva, ha il dovere di giocare in velocità ed in profondità. Nel secondo tempo si è visto tutto questo. La classifica non la guardiamo, ci teniamo la prestazione, l’atteggiamento e la serietà. Ci teniamo queste buone cose che ci fanno pensare che da qui in avanti faremo delle belle partite, meritandoci qualcosa di più”.

Poi un commento su Okereke: “Per caratteristiche è un giocatore di cui non possiamo fare a meno, perché lega il gioco ed attacca la profondità. Stasera ha giocato 70 minuti, l’importante è che stia bene e che si alleni. Per noi è un giocatore importante”.

Il tecnico ha sottolineato l’amore dei tifosi verso la squadra: “E’ emozionante perché in Italia non siamo abituati a vedere queste manifestazioni di affetto nonostante i risultati fatichino a venire, quindi ti emozioni. Loro vogliono solo che tu dia il massimo, quando dai il massimo con i tuoi compagni per la squadra diventi un tutt’uno ed il legame diventa più solido. In Italia c’è il malcostume: non fai il risultato e ti ignorano, qui è il contrario”.

Sulla questione regista ed il cambio modulo nella ripresa: “Mancavamo di dinamicità, dovevamo dare più forza, più gamba e più profondità. Volevamo prendere prima gli avversari mantenendo l’equilibrio. Il Torino è una squadra che fa presto a punirti, dispiace perché sul 2-2 la squadra era schierata nella propria metà campo”.

Infine un commento sul Torino: “E’ una squadra molto forte, di grande impatto, di grande qualità. Per me il Torino è una squadra che può stare benissimo nella parte sinistra della classifica, perché è una squadra forte, con personalità e fisicità. E’ una squadra che quando sfida le big se la gioca più o meno alla pari”.

