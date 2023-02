In attesa che si ricostituisca il comitato di quartiere a Bagnara – Battaglione, naufragato per la seconda volta in due anni a seguito delle dimissioni dei componenti, è il consigliere di Forza Italia Saverio Simi a chiedere attraverso un’interrogazione che il Comune si impegni a risolvere i problemi da tempo evidenziati dai residenti. L’interrogazione è all’ultimo punto dell’ordine del giorno del Consiglio Comunale di lunedì prossimo e contiene l’elenco delle problematiche, soprattutto relative alla sicurezza stradale. Prima di tutto la strada provinciale che attraversa la frazione, notoriamente molto trafficata anche da mezzi pesanti, per la quale vengono richiesti controlli sul rispetto del limite di velocità di 50 km/h. Ma non solo: “Via Bonemerse necessita da tempo di manutenzione ordinaria e straordinaria per quanto riguarda la segnaletica verticale e orizzontale, inoltre mancano i cartelli di indicazioni dei limiti velocità; in via Battaglione, a cadenza annuale, viene chiuso il sottopasso ciclopedonale dell’autostrada durante le piogge che provocano allagamenti e lo rendono inagibile.

Contemporaneamente le case dei privati della via, in occasione di precipitazioni prolungate, sono interessate da allagamenti nei sotterranei e nei piani di casa”. Inoltre, “in via Bosco Vecchio non è stato ridefinito il Patto di Collaborazione per la gestione del boschetto”.

Viene pertanto chiesto che il Comune “individui, entro l’anno 2023, le soluzioni tecniche più adeguate per

risolvere le problematiche sopra riportate e necessarie a garantire la sicurezza dei cittadini; stanziare, nel bilancio 2023, le risorse necessarie a finanziare gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade sopra richiamate e a completare la segnaletica orizzontale e verticale; definire entro l’anno 2023 i fondi da utilizzare per i lavori di via Bonemerse, quali segnaletica orizzontale e verticale e la cartellonistica per limitare la velocità di macchina e mezzi; definire entro l’anno 2023 i fondi da utilizzare per i lavori di verifica e ripristino del sottopassaggio di via Battaglione; aggiornare il Patto di Collaborazione per la gestione del Bosco Vecchio”.

“Questi problemi – evidenzia Simi nell’interrogazione – sono conosciuti e presenti all’amministrazione Galimberti da tempo, anche a seguito di numerose segnalazioni da parte di cittadini privati; si sono svolti alcuni sopralluoghi, il primo avvenuto il 10/05/2021 da parte dell’Assessore Pasquali con i tecnici comunali competenti, su richiesta di cittadini residenti e del sottoscritto. Tuttavia queste richieste sono rimaste sostanzialmente non gestite e quindi non risolte”. gb

© Riproduzione riservata