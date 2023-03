Prende forma il cantiere nell’area dell’ex Snum di via Giordano a Cremona, dove sorgerà l’area commerciale a marchio Despar. Stamattina i tecnici al lavoro hanno confermato che i lavori partiranno dalla prossima settimana. I lavori dovrebbero concludersi da cronoprogramma a novembre, quando l’area di circa 4000mq tra via Cadore e via Giordano verrà riqualificata e trasformata nella media superficie commerciale a marchio Despar. I lavori – che verranno eseguiti dalla Piemonti Group di Brescia, procederanno a step. Si incomincerà con la palificazione, e si proseguirà con la carpenteria per arrivare in fine al montaggio dei prefabbricati. Il tutto preservando i resti delle antiche mura cittadine che da vincoli di conservazione non potranno essere eliminate ne coperte, ma che al contrario verranno da progetto valorizzate e lasciate in vista pur all’interno della nuova costruzione. Non ci sarà alcun parcheggio sotterraneo, come già preannunciato, proprio per la presenza degli antichi resti. Il costo complessivo dei lavori è stimato in circa 6milioni 100 mila euro. Si tratta del primo market in città della catena che conta 13.320 punti vendita in 48 Paesi del mondo. E c’è ancora la mano del Gruppo Findonati nel risanamento e nel rilancio di questa zona della città, da anni in abbandono. Michela Cotelli

