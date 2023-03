Ferrari, verso dimissioni di Sanchez: lascia il n.1 aerodinamica

(Adnkronos) – David Sanchez, responsabile del settore aerodinamico della Ferrari, verso l’addio. Dalla gioia incontenibile di dodici mesi fa per una doppietta in Bahrain, la scuderia ora guidata da Frederic Vasseur si è ritrovata a inseguire inutilmente nel primo Gp dell’anno una Red Bull imprendibile, anzi due, dovendo fare i conti con problemi non solo di consistenza ma anche di affidabilità. I primi, quelli sul passo, messi in parte in conto, i secondi no di certo. Perdendo con Sanchez – Head of Vehicle Concept – anche uno dei papà del tanto criticato in questi giorni concetto aerodinamico prima della F1-75 ora della SF-23. Le dimissioni, secondo Sky Sport, sembrano imminenti, ma manca la conferma da parte della Scuderia. Sanchez è arrivato a Maranello nel 2012 dopo un’esperienza in McLaren, sembra destinato proprio a tornare a Woking.