Torino, morto 16enne colto da malore domenica in seggiovia

(Adnkronos) – Non ce l’ha fatta il ragazzo sedicenne da domenica ricoverato in ospedale a Torino dopo che essere stato colto da malore durante la salita in seggiovia a Prali, in Val Germanasca. Il giovane che prima di essere trasportato in ospedale era stato stabilizzato dal personale sanitario e dai carabinieri in servizio sulle piste e sottoposto a massaggio cardiaco per oltre mezz’ora, è deceduto oggi. I genitori hanno dato l’assenso alla donazione degli organi.