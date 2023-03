Due persone segnalate come assuntori di droga dopo un controllo da parte dei Carabinieri della Sezione Radiomobile di Cremona. Nel primo caso i militari hanno segnalato un cittadino italiano che si trovava quale passeggero a bordo di un’auto, fermata dalla pattuglia nel pomeriggio dell’11 marzo nella periferia est della città. L’uomo è apparso nervoso e agitato. Perquisito, è stato trovato in possesso di un involucro in cellophane contenente 0,2 grammi di hashish.

Nel secondo caso il controllo è stato eseguito in via Dante dove, la mattina del 12 marzo, all’esterno di un locale pubblico, era stata segnalata la presenza di un uomo dall’atteggiamento molesto. La pattuglia è arrivata sul posto rapidamente e ha identificato l’uomo in un 46enne, peraltro già ben conosciuto, con precedenti di polizia a carico. E’ seguita una perquisizione, che ha fatto emergere una dose di hashish di 0,8 grammi, detenuta per uso personale. Gli stupefacenti sono stati sequestrati e per i due uomini è scattata la segnalazione all’autorità amministrativa.

