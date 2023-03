Il Comune di Cremona ha messo in bilancio per la nuova oasi felina 325mila euro di cui 20.400 euro già disponibili provenienti dall’Ats, il progetto esecutivo è in fase di ultimazione, dunque con molta probabilità quest’anno si riuscirà per lo meno a sistemare la nuova struttura dove poi verranno spostati i gatti che attualmente vivono nell’ex monastero di San Benedetto che diventerà la nuova sede dell’archivio di Stato.

Il gattile è un problema che va avanti da diversi anni. La prima colonia felina è sorta con due “gattare” storiche, Marisa e la maestra Calvi, poi via via il nucleo è aumentato fino ad arrivare a più di 300 gatti. L’Apac, associazione che gestisce la struttura di via Bissolati, insieme a molte altre colonie feline della città, si è procurata un appartamento in cui ospitare i cuccioli e i gatti anziani che vengono abbandonati, visto che non è più possibile accoglierli all’ex monastero, dunque il numero è decisamente diminuito.

L’area acquistata dal Comune, come noto è in via Brescia accanto alla tangenziale; sarà recintata e sistemata e poi seguirà il trasferimento dei gatti. Si inizierà con quelli selvatici e solo alla fine verranno trasferiti gli animali più vecchi.

Silvia Galli

© Riproduzione riservata