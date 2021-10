Il Comune di Cremona deve provvedere ad una modifica del Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021-2023 e del relativo elenco dei lavori per l’anno 2021 – 3° provvedimento di variazione “in quanto nel corso del corrente esercizio finanziario si sono verificate diverse necessità di intervento”, .

Dopo l’illustrazione della proposta di delibera da parte del vicesindaco Andrea Virgilio, e gli interventi dei consiglieri Carlo Malvezzi (Forza Italia), Luca Nolli (Movimento 5 Stelle), Alessandro Zagni (Lega – Lega Lombarda), Stella Bellini (Partito Democratico) e Roberto Poli (Partito Democratico), seguiti dalla replica del vicesindaco, del sindaco Gianluca Galimberti e dell’assessore Simona Pasquali, il Consiglio Comunale ha approvato il Programma delle Opere Pubbliche 2021-2023 e relativo elenco dei lavori per l’anno 2021 modificato ed integrato come da tabelle allegate con 19 voti a favore, 10 contro e 1 astenuto.

Slittano al 2022 gli interventi di manutenzione straordinaria della bonifica amianto alla palestra Boschetto e al Centro Civico Maristella. Aumentano, per quanto riguarda gli interventi già pianificati, i soldi per gli interventi per la sede del conservatorio a Palazzo Grasselli e per l’adeguamento sismico della scuola Anna Frank (già previsto per il 2022) e della media Virgilio (anticipato dal 2023).

Per quanto riguarda i nuovi interventi, invece, l’unico importo stanziato per quest’anno per la realizzazione del secondo piano del park multipiano, mentre sono stati inseriti per il 2022 la riqualificazione del campetto di piazza Prato Verde, l’allaccio del teleriscaldamento di Casa Elisa Maria e dell’asilo nido Lancetti, oltre alla messa in sicurezza di Palazzo Raimondi e la manutenzione straordinario con risanamento conservativo di Palazzo Cittanova, il ripristino della copertura della cascina Cascinetto, l’intervento dell’asta via Mercatello – viale Trento Trieste, oltre alla realizzazione dell’oasi felina di via Brescia.

QUI l’elenco con le variazioni

