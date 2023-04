Linkedin, con i suoi oltre 800 milioni di membri e 58 milioni di aziende registrate, è certamente il network professionale più noto al mondo che offre grandi opportunità non solo per il personal branding ma anche per la comunicazione d’impresa, il marketing, le risorse umane ed il sales sia B2B che B2C.

Sul social network più diffuso in ambito business le persone si iscrivono per presentare la loro carriera e l’esperienza lavorativa, per produrre e trovare contenuti e informazioni, per migliorare vita e rete professionali. Allo stesso modo le aziende sono presenti su Linkedin perché questa rete rappresenta una leva della digital transformation, cioè del processo di adattamento delle attività e delle culture aziendali alle nuove tecnologie e alle esigenze del mercato.

La piattaforma offre anche servizi professionali con software e filtri specializzati per chi è alla ricerca di un lavoro, per chi intende fare selezione del personale on line e per coloro che cercano moderni sistemi di vendita attraverso la rete.

Linkedin è quindi un mondo in grande divenire che merita di essere maggiormente conosciuto ed utilizzato.

Di tutto questo si parlerà diffusamente martedì 4 aprile alle 18.30 nell’aula magna dell’Università Cattolica in Santa Monica a Cremona nel corso dell’evento: “La comunicazione digitale nella relazione con il cliente” promosso dalla Facoltà di Economia e Giurisprudenza e dal Cersi, centro di ricerca per lo sviluppo imprenditoriale.

Saranno presenti gli esperti di comunicazione e marketing digitali Doriano Marangon e il cremonese Giorgio Fiammenghi autori, del volume “Oralità digitale e generation lead, modelli e canvas per dialogare, attirare e vendere su Linkedin”.

L’evento sarà completato da una tavola rotonda moderata dal prof. Fabio Antoldi, ordinario di strategia aziendale e di imprenditorialità.

Interverranno Francesco Pinardi di Ekomobil, Gerardo Paloschi di Finarvedi, Elena Moglia di MyLime e la business writer Francesca Gagliardi.

L’ingresso è aperto a tutti.

