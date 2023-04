Presa di posizione del consigliere provinciale Palmiro Angelo Bibiani, esponente della lista che raggruppa Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia, in merito a un nuovo episodio di mancanza del numero legale nella riunione indetta per oggi per l’approvazione del Bilancio di Previsione e relativo Dup.

Il “Gruppo Consiliare Centro Destra per Cremona”, fa sapere il consigliere, “ha dovuto prendere atto della mancanza del numero legale per dare corso al Consiglio stesso. Non essendoci quindi le condizioni previste dalla normativa, i consiglieri del centrodestra, nonostante i numerosi tentativi di condividere le strategie di governo con l’attuale maggioranza e l’apertura più volte manifestata anche dal punto di vista politico e sempre disattesa dal centrosinistra, hanno ritenuto di abbandonare l’aula, considerando evidente la spaccatura e l’enorme difficoltà dimostrata oggi nel gruppo che sempre si è voluto definire in grado di gestire al meglio l’ente chiamato a rappresentare”.

Il Centro Destra per Cremona, con i suoi sei membri, rappresenta la metà del Consiglio provinciale, costituito per la restante parte dai sei consiglieri che sostengono la presidenza di Mirko Signoroni, una maggioranza quindi estremamente fragile. gb

