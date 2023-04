Cremona e Ferrara sono le città d’Italia con la maggiore estensione di aree in cui è possibile fare attività sportiva all’aperto. Lo dice un’inchiesta di Openpolis pubblicata ieri 4 aprile. “In questa città – si legge a proposito di Cremona – nel 2021 vivono 10086 minori di 18 anni. Nello stesso anno i metri quadri di aree sportive all’aperto sono 701.729, pari a 69,6 mq per minore”, un primato che vede seconda in classifica Ferrara, dove i metri quadrati per minore sono 66.

Sono 10 i capoluoghi che superano i 40 metri quadri di aree sportive all’aperto per minore, quasi tutti si trovano nel nord-est.

Per aree sportive all’aperto si intendono aree all’aperto a servizio ludico ricreativo adibite a campi sportivi, piscine, campi polivalenti, aule verdi e similari. Soddisfatto l’assessore al verde e allo sport Luca Zanacchi che ha postato l’inchiesta sulla sua pagina facebook.

