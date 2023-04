Chiesa di san Giuseppe gremita per il funerale di Gianpaolo Bedeschi, morto lunedi scorso in un tragico scontro con un camion avvenuto al rondò della tangenziale lungo via Bergamo.

A celebrare la funzione don Giovanni Fiocchi, parroco di Vescovato che ha ricordato la figura del professore, impegnato nell’associazionismo cattolico, nel mondo scoutistico dell’Agesci, professore che svolgeva con passione la sua professione di insegnante, ricordato con affetto da studenti, ex studenti e colleghi di Apc, Anguissola e da ultimo dell’itis Torriani. Nella chiesa del Cambonino tantissime persone, residenti del quartiere, dove ha abitato, ma anche dai tanti contesti in cui è stato apprezzato.

SEGUONO AGGIORNAMENTI

© Riproduzione riservata