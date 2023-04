Preciso, solare e capace di far amare la matematica. Così gli studenti ricordano Gianpaolo Bedeschi, il professore di matematica di soli 62anni che ha perso la vita lunedì nel tardo pomeriggio in un incidente a pochi passi dall’istituto Torriani, dove era tornato ad insegnare dopo un periodo di lavoro in Germania.

servizio di Eleonora Busi

