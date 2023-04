Tre mazzi di fiori, quattro candele, il cartello, plastificato, con scritto “arrivederci prof Bedeschi, per sempre nei nostri cuori” e al centro uno dei cocci della bicicletta rimasti sull’asfalto: pochi e significativi oggetti per approntare un piccolo altare sull’angolo tra via Bergamo e la tangenziale, in memoria del docente di matematica del Torriani che ha tragicamente perso la vita lunedì in un incidente, proprio su quel tratto di strada.

I ragazzi della 4A B Mat sono arrivati poco dopo mezzogiorno, accompagnati dalla professoressa Di Mascia, e si sono radunati attorno al luogo dove si è verificato il sinistro, e dove già alcuni fiori erano stati posizionati da qualcun altro. In silenzio hanno approntato il loro piccolo altare, con cura minuziosa, per poi fermarsi qualche minuto, chi per dire una preghiera, chi per rivolgere un ultimo saluto a quel professore che tanto hanno amato. Quindi, un ultimo sguardo triste, prima di allontanarsi, per tornare a scuola.

Gianpaolo Bedeschi, 62 anni, è morto lunedì, dopo essere stato investito da un camion mentre attraversava la via Bergamo all’altezza della rotonda della tangenziale, dopo aver fatto la spesa al Rossetto. A nulla sono valsi i tentativi di rianimarlo da parte dei soccorritori del 118, intervenuti insieme agli agenti della polizia locale di Cremona.

Il docente era una persona molto nota in città, un professore amato e ammirato. Era da poco rientrato in Italia, a Cremona, dove abitava da solo in via degli Opifici, dopo un periodo di insegnamento all’estero, in Germania. In precedenza è stato docente al liceo Anguissola. Conosciuto e apprezzato per il suo carattere, il professore era stato attivo anche tra gli scout cattolici dell’Agesci e ha collaborato con la Cisl Scuola.

Il funerale verrà celebrato giovedì 6 aprile presso la chiesa di San Giuseppe del Cambonino, alle ore 10. Verrà poi seppellito al cimitero di Corte Tano.

