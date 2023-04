Una lite furibonda degenerata in rapina è andata in scena venerdì al parco Sartori di Cremona. Una giovane nordafricana appena maggiorenne è stata arrestata dagli agenti della squadra Volante guidati dalla dirigente Federica Forte, immediatamente intervenuti dopo aver ricevuto la segnalazione di un testimone che aveva assistito alla scena. La ragazza finita in arresto per rapina stava discutendo animatamente con la sorella, anche lei giovanissima e in attesa di un bambino. Futili i motivi del contendere, originati da un difficile rapporto tra le due. Alla lite tra le sorelle si sono poi uniti i rispettivi compagni, tutti nordafricani residenti a Cremona.

Sono volate accuse e parole grosse, gli animi si stavano scaldando un po’ troppo e a quel punto, impaurita, la giovane incinta di tre mesi ha minacciato di chiamare le forze dell’ordine. Quando ha preso il telefono, la sorella gliel’ha strappato dalle mani per impedirle di mettersi in contatto con la Questura, mentre il compagno di quest’ultima ha raccolto da terra il ramo di un albero con l’intento di colpire la futura mamma.

Lei è fuggita, ma lui l’ha inseguita riuscendo a raggiungerla e a colpirla con il ramo alla schiena. Al loro arrivo, i poliziotti sono riusciti a fermare la sorella, mentre il compagno si era volatilizzato. La vittima è stata subito soccorsa e trasportata in ospedale. Per lei, fortunatamente, nulla di grave. È stata curata e poi dimessa con una decina di giorni di prognosi. La sorella è stata arrestata con l’accusa di rapina del cellulare, che al termine degli accertamenti è stato restituito alla proprietaria.

Sara Pizzorni

© Riproduzione riservata