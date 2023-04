È partita la seconda edizione de “L’Italia che verrà”, il contest di UnipolSai rivolto alle aziende che hanno progetti interessanti da raccontare in ambiti specifici. Dopo il successo dell’anno di esordio, UnipolSai vuole continuare a evidenziare storie di coraggio imprenditoriale e di impegno in una realtà che, prima il covid e poi la crisi economica dovuta a inflazione e crisi energetica, rendono sempre più complesse.” Con queste parole, a fine 2022 UnipolSai, importante compagnia assicurativa italiana, ha lanciato la nuova edizione del contest nazionale che, per il secondo anno consecutivo, ha scelto di premiare le aziende più virtuose d’Italia e le imprese che promuovono progetti di successo.

Attraverso un processo di selezione guidato da Nomisma, partner dell’iniziativa, le aziende con le proposte più interessanti sono state selezionate nei primi mesi del 2023 e i tre vincitori verranno premiati in un evento esclusivo che si terrà il giorno 11 maggio 2023 presso la Torre Unipol di Bologna.

Quest’anno i temi promossi sono stati Innovazione, Sostenibilità e Welfare. Ed è stata proprio in quest’ultima categoria che Microdata Group si è candidata, aggiudicandosi il primo premio grazie al proprio “Welfare & Family Program” aziendale.

“Microdata – si legge in un comunicato – si dedica, da oltre 15 anni, al benessere delle proprie persone e del territorio a cui appartiene. Per questo motivo l’azienda ha strutturato un piano Welfare che prevede diverse azioni dedicate a tutta la Community ed è orientato ad offrire un buon livello di work life balance. Il piano è continuamente rinnovato per includere nuovi servizi, convenzioni e sconti, tra i quali spiccano la polizza sanitaria UniSalute, offerta a tutti i dipendenti, il pacchetto maternità

UniSalute dedicato alle future mamme e lo sconto sulla spesa del 10%, convenzionato con il Gruppo FinIper. Inoltre, sono presenti ulteriori servizi di conciliazione lavoro-vita privata, come la stireria aziendale, la lavanderia o il lavaggio auto con ritiro e consegna in sede.

Non da ultimo, troviamo iniziative dedicate al benessere psicologico delle persone, come la Banca Ore Solidali e la Psicologa in azienda. Il ventaglio di possibilità è ampio e l’offerta è sempre rinnovata, per promuovere un ambiente lavorativo sereno, per tutti.

Il Piano si è concretizzato e consolidato negli anni all’insegna del dialogo e dell’ascolto della Community, che di recente è stata anche sottoposta ad una survey di gradimento, dall’esito positivo e premiante. Il campione interpellato, composto dagli oltre 450 dipendenti dell’azienda, ha mostrato grande entusiasmo e consensi rispetto

alla presenza del piano in azienda e ai servizi proposti. Non solo i dati derivanti dalla survey, ma anche le informazioni analitiche della Community hanno evidenziato riscontri positivi della presenza di un progetto dedicato alle persone. Queste informazioni si traducono in un turnover annuale nettamente inferiore rispetto la media

nazionale (9% nel 2022 rispetto al 32% delle aziende appartenenti al settore dei “Servizi Innovativi”) e una retention di grande valore. Nonostante la forte crescita aziendale degli ultimi anni, il 30% dei dipendenti ha un’anzianità di servizio superiore a 10 anni e una decina di persone assunte tra il 1990 e il 2002 sono tutt’ora presenti. Dati che

rendono orgogliosa l’azienda, oltre che tutta la Community, e che promuovono il benessere delle persone in ogni suo aspetto. Tutto questo, che oggi appartiene alle indicazioni poste nell’Agenda 2030 e nelle linee guida ESG, rispecchia la scelta imprenditoriale dell’azienda e che oggi offre una leva e un vantaggio competitivo nella relazione con tutti quei Clienti che hanno a cuore la sostenibilità del nostro Pianeta”.

