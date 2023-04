Verrà presentato il 10 maggio il progetto di riqualificazione della ex Banca d’Italia in pieno centro a Cremona e per l’occasione sarà presente l’architetto Stefano Boeri il cui studio sta realizzando l’intervento. Si tratta della prima occasione nella quale verrà svelato il nuovo volto che assumeranno gli interni di questo immobile (gli esterni non dovrebbero essere modificati), un’iniziativa immobiliare del Gruppo FinDonati Spa.

Dopo anni di abbandono, l’ex Banca d’Italia è oggetto di un recupero che porta la firma dello studio milanese di livello internazionale Stefano Boeri Architetti, autore di un intervento di riqualificazione che si propone anche di valorizzare gli spazi per la socialità di chi vi andrà ad abitare.

Durante la presentazione, con ingresso a invito, interverranno il sindaco di Cremona Gianluca Galimberti e il vicesindaco Andrea Virgilio. Si parlerà di architettura sostenibile e rigenerazione.

© Riproduzione riservata