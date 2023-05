Lo scontro politico sul concerto dei rapper Rondodasosa e Neima Ezza, previsto nell’ambito della rassegna Tanta Robba Festival, in programma dal 2 settembre approda nel consiglio comunale di Cremona, quando verrà discussa l’interrogazione presentata nei giorni scorsi dal capogruppo della Lega, Simona Sommi.

A preoccupare la minoranza, come emerge anche dal documento presentato, è il fatto che i due rapper “sono noti alle cronache per diversi precedenti per disordini, assembramenti e aggressioni ad agenti”. Il documento elenca poi tutti fatti di cronaca in cui i due si sarebbero trovati coinvolti, evidenziando che in una sede come Cremona, “indicata nella mappatura nazionale delle baby gang redatta dal Ministero dell’Interno”, nonché “uno dei centri urbani che deve fare i conti con una presenza sempre più costante di gang giovanili violente” questo tipo di eventi potrebbe diventare un problema, in quanto modelli musicali che esaltano la violenza e rischiano di accendere gli animi.

Secondo, infatti, un’intervista rilasciata a La Repubblica da Ciro Cascone, Procuratore Capo del Tribunale dei minori di Milano), i testi e i video di alcuni cantanti rap possono essere fraintesi e diventare esempi sbagliati. Dichiarazioni che la consigliera Sommi riporta nella sua interrogazione, chiedendo quindi alla giunta se non si ritenga “inopportuno e pericoloso proporre messaggi di personaggi violenti e con reiterati precedenti” e come ci si attiverà “per evitare il rischio di assembramenti ed episodi violenti durante il concerto”.

Finora da parte della giunta la linea è stata quella del silenzio: l’unico a sbilanciarsi è stato l’assessore Burgazzi, secondo cui la scelta artistica non è competenza del Comune, bensì degli organizzatori. Quest’ultimi, hanno tranquillizzato gli animi, evidenziando il loro intento di portare avanti un messaggio di musica senza barriere. Dal canto loro anche i consiglieri comunali di maggioranza sono intervenuti nei giorni scorsi, ricordando come i due artisti stanno portando avanti numerosi concerti in tutta Italia, senza alcun tipo di incidente. lb

© Riproduzione riservata